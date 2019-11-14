"Пятерочка" запустит проект по продаже многоразовых мешков для овощей и фруктов

Сеть «Пятерочка» начнет продавать в своих магазинах многоразовые мешки для фруктов и овощей, передают «Ведомости» со ссылкой на страницу в социальной сети компании X5 Retail Group (владеет «Пятерочкой»).

Цена одного такого мешка составит 35,99 рублей. Как говорится в сообщении, они «легко стираются, быстро сохнут и выдерживают вес до 3 килограммов». При этом для покупателей, которые используют такие мешки при покупке вместо пластиковых, до 26 декабря будут действовать специальные бонусы по картам лояльности.

Также отмечается, что мешки будут изготавливаться из «прочного нейлона, сертифицированного для контакта с продуктами питания», и появятся до конца ноября в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Белгороде, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре.

«Для нас важно поддержать эту инициативу и предоставить больше возможностей, стимулируя бережное и заботливое отношение к природе. Уверена, что наши многоразовые мешки помогут обратить ещё больше внимания на преимущества такой упаковки по сравнению с одноразовыми пакетами», — приводятся слова директор по операционному и бренд-маркетингу сети Татьяны Степановой.

Накануне Sobesednik.ru сообщал о письме Greenpeace, направленном министру природы РФ Дмитрию Кобылкину, в котором активисты упрекают ведомство в бездействии в вопросе ограничения использования одноразовых пластиковых упаковок.