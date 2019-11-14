Надежда Гужева: Бесстрашные россияне

Во ВЦИОМ вычислили, чего мы с вами боимся больше всего. Выяснилось много интересного, а заодно к социологам и их фокус-группе появились дополнительные вопросы.

Согласно результатам опроса, «большинство показателей "карты страхов" с января 2019 года снизились». Например, россияне перестали бояться очередного повышения цен на продукты: число товарищей с такой фобией упало на 12 пунктов и теперь составляет 58%. Надо полагать, люди то ли привыкли, то ли опрос проводился на Старой площади или Охотном Ряду.

Также стало меньше граждан, испытывающих страх из-за снижения доходов и доступности бесплатной медицины. Мы вот данный феномен можем объяснить только смертностью респондентов от недоедания и неоказания медицинской помощи. Но у ВЦИОМ еще и боязнь нищеты тоже, оказывается, особенно никого не беспокоит.

Но все-таки меньше всего, по версии ВЦИОМ, россиян беспокоят возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%), потеря работы (35%) и рост преступности (36%). Кажется, государственное телевидение напрасно ест свой хлеб с немыслимым количеством нулей? А больше всего волнует тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми. Беспококойство на этот счет высказали 68% опрошенных. Тогда почему люди перестают бояться проявлений вот этого всего из абазца выше, не совсем понятно.

Как признались во ВЦИОМ, больше всего своими страхами их удивила молодежь. Тут и потеря работы, и массовые беспорядки, и международные конфликты — все в кучу. Честно говоря, не знаем, как фокус-группа ВЦИОМа, а мы этим летом — да и раньше, и потом — что-то не замечали за молодежью боязни «массовых беспорядков». Объяснить этот феномен социологи не смогли.

А нам кажется, что кто-то очень и очень боится «как в Чили», «как в Боливии», да и «как в Париже» тоже. И это не участники опроса.