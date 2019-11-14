Москвичам пообещали солнечную погоду с плюсовой температурой в выходные

Ноябрь в Москве и области в ближайшие дни может выполнить месячную норму по солнечному сиянию.

Напомним, в четверг, 14 ноября, жителям столицы и области пообещали облачную погоду с прояснениями, отсутствие дождей и до +7 градусов.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра России, в ближайшие дни погода в столичном регионе существенно не изменится: атмосферное давление будет повышенным, ночные температуры приблизятся к нулю, а дневные продолжат превышать климатическую норму на 3-5 градусов.

«В выходные станет больше облаков, но обойдется преимущественно без осадков. В субботу, 16 ноября, ночью в Москве минус 1 градус, по области минус 3 градуса, днем в Москве плюс 3-5 градусов, а в Подмосковье плюс 1-6 градусов. В воскресенье днем в столице плюс 6-7 градусов, по области плюс 2-7 градусов», — рассказали синоптики.

Портал «Метеоновости» отмечает, что при таком прогнозе ноябрь в Москве может выполнить месячную норму по солнечному сиянию. «В ближайшие дни антициклон компенсирует москвичам солнечные дни, он установит малооблачную погоду без осадков, а с южными ветрами в центр России продолжит поступать теплый воздух», — подчеркивает портал.

В связи с этим осень 2019 года претендует на первенство в списке самых теплых в этом столетии, сообщают метеорологи.