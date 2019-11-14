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Минюст начал проверку ФБК после просьбы исключить фонд из реестра иноагентов

Общество
15:16, 14 ноября 2019

Директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Иван Жданов сообщил о начале внеплановой проверки со стороны Минюста.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter Жданова, соответствующее уведомление глава ФБК получил от представителей самого министерства.

Предполагается, что поводом для внеплановой проверки стала просьба ФБК исключить его из реестра иностранных агентов. В ходе проверки Минюст намерен подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации.

Напомним, о том, что «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального был внесен в список иностранных агентов, стало известно 9 октября. Позднее организация подала иск к Минюсту с требованием исключить фонд из реестра.

Теги: Навальный

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