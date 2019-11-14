Мединский обвинил СМИ в "хайпе" на истории Соколова и сравнил ее с "Джокером"

Глава Минкульта заявил, что СМИ спрашивают у него об истории доцента СПбГУ столько же, сколько и о фильме «Джокер».

Как передает «Интерфакс», в четверг, 14 ноября, министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопросы журналистов, выразил недовольство по поводу того, что «отдельные СМИ хайпят на человеческой трагедии», спрашивая у него о доценте Олеге Соколове, который обвиняется в убийстве и расчленении собственной студентки Анастасии Ещенко.

Глава Минкульта также упомянул в связи с этим фильм Тодда Филлипса «Джокер», в котором главный герой самоутверждается через насилие. «У кого что болит... Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?» — приводит его слова агентство.

Напомним, ранее Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса и Минкульт не оказал бы ему финансовой поддержки, если бы «Джокер» снимался в России.