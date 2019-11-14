Из дома престарелых в Челябинске экстренно госпитализировали более 50 человек

Проверка в частном доме престарелых в Челябинске выявила, что пожилые люди содержались с многочисленными нарушениями.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального министерства социальных отношений, проверка заведения была внеплановой и проводилась после сообщения о нарушении прав граждан в частном доме престарелых в Ленинском районе Челябинска. В результате были выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства, касающиеся правил социального обслуживания и санитарно-эпидемиологических норм.

На момент проверки в здании находилось 54 пенсионера. Всех их в срочном порядке доставили в медицинские учреждения. Сейчас изучаются жизненные обстоятельства пожилых людей, рассматривается возможность направления пенсионеров в государственные учреждения. Вопросом занимаются правоохранительные органы.

По данным Ura.ru, речь идет о частном доме престарелых, который позиционирует себя как частный пансионат для пожилых.