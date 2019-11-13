За справление нужды в общественном месте начнут штрафовать на 5 тысяч рублей

Кабмин подготовил предварительный вариант нового КоАП, где значительно увеличиваются штрафы за некоторые правонарушения. Внимание на это обратили «Ведомости».

Так, штраф за мелкое хулиганство может вырасти с 500–1000 рублей до 3000–5000 рублей. А хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти — до 5000–10000 рублей. При этом к самому хулиганству теперь могут причислить и отправление естественных потребностей в общественном месте, которыми в новом КоАП будут считаться улицы, парки, скверы, аэропорты, вокзалы, пристани, прилегающие к ним территории и весь общественный транспорт, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки, технические этажи и подвалы.

Кроме того, в новой редакции кодекса может появиться штраф за выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника. Его сумма составит 3000–5000 рублей. До 5000 рублей предлагается увеличить и штраф за оскорбление других граждан.

Однако газета подчеркивает, что это лишь предварительный вариант КоАП, который еще будет обсуждаться.