X Московская международная выставка "Искусство куклы"

10-я выставка авторских художественных коллекционных кукол и мишек Тедди «Искусство куклы» пройдет в московском Гостином дворе 13–15 декабря. Организаторы подготовили в этом году мощную юбилейную программу: десятки проектов, каждый из которых мог быть полноценной самостоятельной выставкой, зрители увидят на одной площадке Гостиного двора. Архитектура этого пространства дает возможность органично экспонировать здесь и классику, и антик, и экспериментальные модернистские и постмодернистские коллекции современных художников по куклам. А современное искусство куклы настолько разнообразно и многопланово, что невозможно определить его общие тенденции или стиль: все живое, все развивающееся, все с огромным потенциалом в будущее.

Гостиный двор – уникальная возможность для организаторов собрать всех лучших и знаменитых, известных и начинающих, отмеченных всеми возможными наградами и только делающих свои первые громкие шаги. География участников – около 30 стран. Количество работ не поддается никакому подсчету. И зрители, конечно, идут на эту знаменитую выставку не за количеством. Любители идут восхищаться сказочной красотой лучших кукольных див со всего мира; искушенные коллекционеры торопятся увидеть новые таланты и самые свежие работы мэтров; художники с замиранием сердца ждут оценок критиков и коллег по творческому цеху. «Искусство куклы» – событие, где случаются самые громкие открытия, самые сенсационные продажи, самые важные встречи года. Выставка года, название которой уже сократилось в народе до одного слова «Куклы» - и никаких объяснений больше не требуется! Надо идти!

Традиционно выставочное пространство зонируется на арт-проекты, художественную выставку-ярмарку и территорию добра: благотворительную акцию.

В этом году организаторы подготовили 32 спецпроекта и сотни авторских экспозиций с куклами и мишками Тедди. Зрители увидят:

- «Год Барби в России»: 60 лет – юбилей серьезный. Фонд «Куклы мира» объявил текущий 2019-й – годом Барби в России. И этому юбилею посвящена экспозиция раритетных Барби из собрания Московского музея истории куклы. Почему в России так любят Барби? Потому что она пришла к нам сравнительно недавно, ее не было в детстве большинства наших соотечественников. Почему в России так не любят Барби? Наверное, по той же причине. Вызывающе яркая чужестранка, со своей многочисленной семьей и непростой биографией, взлетами и падениями на пути от символа гламура к проводнику главных социальных и гуманитарных идей общества. Зрители увидят редчайшие экземпляры Барби: от знаменитых кутурье XX и XXI века; куклы с прообразами в лице выдающихся женщин современности; лимитированные тиражи и коллекционные серии.

Барби в наряде от Dior

- «Авангард. Театр. Мода»: коллекция кукол-хампельманов по мотивам эскизов Любови Поповой 1921 года, для постановки пьесы Кроммелинка «Великодушный рогоносец» в театре Мейерхольда 1922 года (хампельман – деревянная игрушка с подвижными ручками и ножками на веревочках). Куклы создаются в рамках масштабного культурно-исторического проекта, посвященного русскому театру. Преподаватель Национального Института дизайна Анна Толстикова со своими учениками воссоздает хампельманы по материалам уникальных эскизов русского авангарда. А художник Лариса Чуркина готовит коллекцию кукол по эскизам Сергея Эйзенштейна. Куратор Наталия Борисовна Козлова.

- «Художники - музею»: экспозиция Московского Музея истории куклы, пригласившего лучших российских художников создать свои авторские аутфиты антикварных кукол. На афише выставки – одна из таких кукол, костюм которой создала московская художница Наташа Победина в соответствии со стилем и модой 19 века. В экспозиции будут представлены несколько старинных кукол «в возрасте» более 100 лет, для которых придумали новые наряды в духе той эпохи наши современники.

- «Амадеус»: проект, аналогов которому в мире не существует. Это огромная экспозиция с десятками кукол, замками, парковыми фрагментами, которую наполнили кукольными персонажами десятки авторов под руководством Любови Лукьянчук. Здесь есть музыканты, исполняющие «Маленькую ночную серенаду», пары, кружащиеся в танцах. Каждый шедевр создан своим автором, тем не менее, все они в итоге объединены в единую экспозицию - камерную, лёгкую, светлую и ажурную. Потрясающий сюрприз для всех, кто помнит прошлогодний проект по картинам Брейгеля и для всех, кто впервые увидит интерактивную композицию белоснежных кукол новой моцартианы.

- «ПашаПаша. Нью-Йорк»: проект молодой художницы из Америки российского происхождения Паши Сетровой привозит в Москву Кукольная Галерея Вахтановъ. И это еще одна сенсация и просто бомба! Коллекционеры не видели в России работы этой художницы почти 10 лет! Она с успехом выставляется в США, в Англии, Германии, Корее, Канаде и многих других странах. Космическая дива на шарнирах покоряет планету, вызывая, как многое в современном искусстве, как жаркие споры, так и безоговорочный восторг. Огромная армия фанатов ждет выхода каждой новой шарнирной куклы, выполненной из 34 подвижных деталей. Гиперреалистичная роспись лиц, Нью-Йоркский фэшнстиль, куклы, создаваемые в пяти оттенках человеческой кожи от Паши Сетровой знамениты во всем мире. Среди ее коллекционеров Деми Мур, Гильермо дель Торо, Фабрицио Вити и др.

- «Птицы и люди»:арт-проект Галереи XXI века. Куратор проекта Алена Борщаговская – одна из первых арт-кураторов, начавшая серьезно работать в искусстве с современной художественной куклой, – на этот раз готовит свой авторский проект в содружестве с несколькими художниками из Москвы и Санкт-Петербурга.

- «Куклы детской мечты»: немецкие промышленные коллекционные куклы и игрушки лимитированного тиража – новинки, редкие молды, самые востребованные «куклы мечты» для девочек всего мира; сотни огромных прекрасных игровых кукол, собранных под девизом «Мечта любой маленькой девочки». Но это не витрина «Детского мира»: каждая игровая кукла этой коллекции – произведение известного и востребованного художника, придуманное специально для промышленного дизайна.

Благотворительная зона выставки – «Территория добра» – отдана программе «Лыжи мечты» Сергея и Натальи Белоголовцевых. Всероссийская программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» уже 5 лет помогает детям и взрослым с ДЦП, аутизмом, синдром Дауна, генетическими и аутоиммунными заболеваниями поверить в себя и начать заниматься спортом. Кроме активной социализации такие занятия являются эффективной физической реабилитацией, порой буквально помогая встать на ноги. Вниманию посетителей будут представлены работы семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и друзей программы.

В рамках выставки пройдут благотворительные лотереи, победители которых получат портретные куклы ручной работы из рук звёздного прототипа. Свое участие подтвердили Дмитрий Хрусталев, Алексей Кортнев, Оксана Пушкина, Светлана Зейналова, Станислав Дужников и др. Вырученные средства пойдут на оплату курсов реабилитации для детей с инвалидностью.

Коллекционные мишки Тедди ручной работы Ольги Архиповой

28 проектов арт-зоны выставки органично переходят в огромную территорию творчества, собравшую новые коллекции кукол и мишек Тедди со всего мира. Здесь у гостей выставки будет возможность купить работы художников разного уровня и ценового диапазона, обучающую литературу, материалы для создания кукол и мишек, аксессуары, подарки на елку и под елку, сфотографироваться с уникальными куклами, которые после выставки попадут в частные коллекции и навсегда исчезнут из поля зрения публики.

Экспозиция адресована широкому кругу зрителей, семьям с детьми разного возраста.

13, 14, 15 декабря, Гостиный двор, (ул. Ильинка, 4)