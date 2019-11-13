В Ростове на 4 года осужден нарколог, боровшийся с деструктивными реабцентрами

Суд в Ростове-на-Дону приговорил психиатра-нарколога Николая Каклюгина к четырем годам колонии строгого режима по статье о хранении наркотиков, передает «Медвестник». Изначально гособвинение просило для него десятилетний срок за сбыт веществ.

В середине прошлого месяца к материалам дела было приобщено заявление экс-подполковника полиции Натальи Разумной, которая утверждает, что все дело Каклюгина сфабриковано ее бывшими коллегами. Сама женщина сейчас находится под следствием по аналогичному обвинению в фальсификации дел.

Николай Каклюгин известен своей борьбой с деструктивными, по его мнению, реабилитационными центрами для людей с зависимостями от наркотиков. Именно с этим доктор связывает свое преследование. По его словам, наркотики ему подбросили.

Адвокат нарколога готовит апелляцию по вынесенному решению. В случае проигрыша в следующих инстанциях защитники намерены дойти до ЕСПЧ.

Задержан врач был в 2018 году после незначительного разговора в кафе. Портал «Милосердие» со ссылкой на слова отца доктора Владимира Каклюгина отмечает, что в тот день куртка Николая на несколько минут во время встречи осталась без присмотра. Из нее же в тот день сотрудники полиции достали пакеты с наркотиками шести видов.