В "Лизе Алерт" указали на недостатки нового проекта СК по поиску детей

12 ноября стало известно, что пять силовых ведомств подписали акт о совместном незамедлительном реагировании на сообщения о пропавших детях. Среди них Следственный комитет, который запустил на своем сайте проект «Внимание, пропал ребенок!»: в специальном разделе публикуются снимки детей, которых потеряли родственники.

Также сообщалось, что госструктуры намерены плотно сотрудничать с добровольческими поисковыми отрядами. В комментарии АСИ координатор организации «Лиза Алерт» Виктор Дулин заявил, что взаимодействие действительно полезно, но сам проект СК имеет некоторые минусы.

По словам координатора, бо́льшая часть пропавший подростков в возрасте от 12 до 18 лет — это те, кто сбегает из дома. «Оповещение об их побеге, во-первых, подрывает их репутацию, а во-вторых, может "выдавливать" их из района и загонять в более отдаленные места», — говорит Дулин. Поэтому в «Лиза Алерт» никогда не делают широкого оповещения, если сбежавшим из дома оказывается подросток.

Также эксперт отметил, что особый подход к поисково-спасательным операциям необходим, когда речь идет о детях с аутизмом. «Контактировать с детьми с аутизмом могут только так называемые доверенные лица. А если к такому ребенку подойдет незнакомый человек и напугает его, поиски затянутся. Схватит за руку — тот вырвется и даст деру», — объясняет координатор.