Росгвардия закупит почти 1100 дистанционных дубинок-электрошокеров за 13 млн

Росгвардия разместила на сайте госзакупок информацию о тендере, в ходе которого планируется приобрести 1098 дистанционных электрошокеров-дубинок «АИР-107У» на общую сумму более 13 миллионов рублей, при этом стоимость одной такой дубинки оценивается ведомством в 12 тысяч рублей, обращает внимание «МБХ-Медиа».

В документе говорится, что устройство должно быть рассчитано на как минимум три тысячи включений.

В описании дубинок на сайте специализированного интернет-магазина говорится, что максимальная дальность действия электрошокера, выстреливающего токопроводящими гарпунами, — 4,5 метра. При этом аппарат предназначен только для профессионального применения и состоит на вооружении МВД России. Как сообщает издание, ранее МВД уже проводило закупку аналогичных устройств.

Отмечается, что «зона антивыхвата» гарантирует невозможность отобрать дубинку. При попытке сделать это нарушитель получит «сильный удар током».

Оружие также можно оборудовать вместо электрошока механизмом, издающим «оглушительный звук», который «сопровождается ослепительной вспышкой света».

«Закупка товара осуществляется в рамках размещения государственного оборонного заказа на поставку вооружения, военной и специальной техники, военного имущества, принятых на вооружение (снабжение, в эксплуатацию)», — указывается в заказе.