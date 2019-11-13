Росгвардия перенаправила в МВД жалобу девушки на удар в живот в ходе митинга

Адвокат девушки, пострадавшей после удара в живот от сотрудника правопорядка, рассказала, что их жалобу передали в МВД.

Напомним, в августе Дарья Сосновская, получившая в результате удара кулаком ушиб грудной клетки и живота, написала заявление в Следственный комитет. Сам инцидент с приминением грубой силы к девушке во время митинга получил широкую огласку, поскольку был запечатлен на видео и выложен в Сеть.

В Росгвардии с самого начала отрицали, что ударивший Сосновскую в живот правоохранитель имеет какое-либо отношение к ведомству.

Как передает «Интерфакс», позднее жалобу девушки из СК передали в Росгвардию, а уже оттуда — в МВД.

По словам адвоката пострадавшей Татьяны Молокановой, сторону защиты уведомили об этих изменениях. Однако объяснений по поводу того, в связи с чем происходят данные перестановки, в ведомствах не дают.