Малахову запретили выпускать передачу о "геноциде" в Киселевске и убийстве мэра

Жители Киселевска рассказали, что журналисты, снимавшие передачу про экологию города, сообщили об отмене эфира. Об этом со ссылкой на горожан пишет «Сибирь.Реалии».

Отмечается, что речь идет о программе «Прямой эфир» Андрея Малахова, журналисты которой в течение нескольких дней занимались сбором информации в Киселевске, а позднее сообщили жителям, что руководство «России 1» запретило выпускать данный эпизод передачи в эфир.

«Позвонили журналисты телеканала "Россия 1", которые успели уже поработать у нас несколько дней по этой теме, и признались, что "не получили добро от руководства" на эти темы – по угольным разрезам и убийству Лаврентьева, обе связаны между собой. Я спросила: "Это окончательно? Нам распаковывать чемоданы?". "Да, – сказали. – Распаковывайте"», — цитирует издание активистку из Киселевска Наталию Зубкову.

По ее словам, изначально эфир программы планировался 12 ноября.

Напомним, в конце октября стало известно, что Гаагский суд зарегистрировал жалобу жителей Киселевска под Кемеровом на «геноцид» со стороны угледобывающих компаний, из-за которых страдает экология города. Ранее активисты для решения данной проблемы даже записывали видеообращение к премьер-министру Канады.

Кроме того, 31 октября на участке своего дома был убит бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев. Следствие считает, что целью проникновения убийц в дом экс-политика был грабеж, однако есть версия и о заказном характере данного преступления.