Хозяину кота с рейса "Аэрофлота" предложили играть с животным на беговой дорожке

Оштрафованный «Аэрофлотом» пассажир Михаил Галин заявил о намерении снизить вес своего кота перед следующим полетом.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел во время рейса «Аэрофлота» Москва — Владивосток. Тогда один из пассажиров обманом пронес в салон самолета своего кота по кличке Виктор, чей вес на два килограмма превышал допустимое значение, после чего нарушитель был оштрафован и лишен всех бонусных миль авиакомпании.

Позднее в интернете появилась адресованная Совету Федерации, Госдуме, а также компаниям «Аэрофлот» и S7 петиция, авторы которой попросили законодательно отменить взвешивание животных перед посадкой в самолет.

Как передает агентство городских новостей «Москва», после огласки в СМИ и интернете оштрафованный «Аэрофлотом» хозяин кота Виктора Михаил Галин объявил, что считает санкции авиакомпании справедливыми и не имеет к ней претензий.

По его словам, ко времени следующего перелета он хотел бы снизить вес своего питомца, чтобы на этот раз на законных основаниях взять его с собой в ручной клади. «Кот Виктор давно питается диетическим кормом, но будем стараться похудеть к следующему перелету. Нарушать правила не хотелось бы в дальнейшем», — сказал мужчина.

Свои советы для снижения веса животного Галину в комментарии АГН «Москва» также дали президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко и кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин. В частности, Шевченко посоветовала внимательнее отнестись к рациону питания кота, а также купить ему колесо или беговую дорожку.

«Как проще всего похудеть коту? Оставить лишние килограммы на тарелке, не перекармливайте его. Животное должно питаться два раза в день — утром и вечером, хорошая вода, бутилированная, должна быть всегда. Если животное раскормленное, то, скорее всего, у него есть проблемы со здоровьем. Прежде всего нужно обратиться к ветеринару, который сделает необходимые анализы. Если животное стерилизованное, кастрированное, то соответственно, оно набирает вес именно по этой причине», — объяснила она.

В свою очередь, Рахманин порекомендовал владельцу кота присматривать за своим питомцем во время занятий на беговой дорожке, а также стараться увлечь животное активной игрой. «Животное может использовать беговую дорожку только на низкой скорости и под присмотром владельца. Но это должна быть некая игра, коту должно это нравиться. Еще с ним можно чаще играть, используя шарики, например, и другие игрушки», — пояснил ветеринар.