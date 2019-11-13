Из нелегального интернет-магазина изъято 440 кг наркотиков на 650 млн

В России пресечена деятельность группировки, организовавшей один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, семь сотрудников нелегального интернет-магазина удалось задержать в результате проведенной многоэтапной спецоперации.

Сотрудниками ФСБ изъято 440 кг наркотических веществ, в частности MDMA, a-PVP, мефедрона и гашиша. «По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 млн рублей», – рассказали в ЦОС.

Наркокурьеры были задержаны с поличным при перевозке и сбыте запрещенных веществ. Как пояснили в ЦОС, двое из них занимались транспортировкой особо крупных партий (от 150 до 300 кг) из Москвы и Санкт-Петербурга в населенные пункты Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Остальные пятеро отвечали за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт наркотиков в других регионах.

Свою деятельность преступное сообщество вело на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против них возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).