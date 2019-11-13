Экс-полковника Захарченко признали склонным к побегу из-за сведений ФСБ

Осужденный за взяточничество бывший полковник ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко получил статус опасного заключенного. Об этом со ссылкой на адвоката Валерию Туникову пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, Захарченко признали склонным к побегу и нападению на представителей власти заключенным при его переводе из СИЗО «Лефортово» в изолятор «Медведь», где он и будет готовиться к отъезду в колонию строгого режима. При этом новый статус влечет за собой усиление контроля и ряд других ограничений.

В частности, теперь Захарченко могут конвоировать в наручниках даже в душ, ему придется отмечаться у надзирателя «чуть ли не каждый час», а самые мелкие нарушения будут заноситься в личное дело, что помешает условно-досрочному освобождению.

По словам адвоката, бывший полковник МВД ни разу не сопротивлялся правоохранителям, не пытался скрыться и не имел каких-либо замечаний за все время, проведенное им в СИЗО. Туникова предположила, что статус склонного к побегу ввели в отношении Захарченко на основе оперативной информации, полученной от ФСБ.

Напомним, в июне текущего года Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.