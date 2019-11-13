Брянский прапорщик, избивший срочника из недовольства, получил три года условно

В Брянске гарнизонный суд приговорил прапорщика Игоря Медведева к трем годам условного срока за избиение рядового срочной службы, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Брянскому гарнизону.

В июне Медведев нанес военнослужащему несколько ударов ногами и руками, поскольку был недоволен тем, как рядовой исполняет свои обязанности.

Инцидент произошел в военной части в городе Клинцы Брянской области, уточняет «Интерфакс».