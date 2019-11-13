Более ста священников призывают папу римского покаяться за идолопоклонство

В Сети собирают подписи против святотатственных действий папы римского Франциска, участвовавшего в языческой церемонии.

Как сообщает «Интерфакс», речь идет о заседании римско-католической церкви по проблемам Амазонии, которое состоялось в начале октября. Отмечается, что в рамках этого мероприятия Франциск присутствовал на церемонии поклонения языческой богине Пачамаме и принимал в ней участие. При этом саму церемонию разрешили провести в Ватиканских садах, где находятся священные для католиков могилы мучеников и церковь апостола Петра.

После этого статуэтку богини поместили напротив главного алтаря собора святого Петра, а затем установили в зале Синода. В ходе процессии папа произнес молитвы и сам присоединился к ней.

В петиции также отмечается, что возмущенные католики вынесли статуэтки богини, установленные в церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина в Риме, и выбросили их в реку Тибр, однако папа извинился за их поведение, после чего в церкви появился другой деревянный образ Пачамамы.

Кроме того, по словам авторов петиции, во время заключительной мессы Синода понтифик принял чашу, использованную в языческой церемонии, и поставил ее на алтарь.

На сегодняшний день петицию подписали свыше ста представителей католического духовенства и светских деятелей.

Уточняется, что статуэтки, выброшенные в Тибр, были подарены Франциску одной из прихожанок во время высадки деревьев накануне Синода по проблемам Амазонии. По ее мнению, это были статуи Девы Марии, однако фотоагентство, опубликовавшее снимки подарка, обозначило их как изображения южноамериканской богини Пачамамы.