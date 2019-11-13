Более 20 рейсов задержаны и отменены в трех аэропортах Москвы

Причины отмены десяти вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 14 рейсов: восемь вылетов из аэропорта Внуково и еще шесть — из Шереметьево.

Кроме того, десять вылетов из авиагаваней Домодедово и Внуково были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены вылетов также не называются.

Напомним, в ночь на 13 ноября в столице и области действовал «желтый» погодный уровень из-за тумана.