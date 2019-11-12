Вымогатели из МВД угрожали жертвам наркостатьями на подставных свиданиях

В Москве задержаны двое сотрудников полиции со своей подельницей, которые шантажировали своих жертв, угрожая уголовным преследованием по наркостатьям, пишет Baza.

Злоумышленники, используя аккаунты на сайтах «ВКонтакте» и «Мамба», искали партнера для девушки. Когда жертва попадалась на живку, девушка сообщала, что не против провести с человеком досуг, но для этого ей нужны наркотические вещества.

С жертвы не требовалось приобретать наркотики, достаточно было найти закладку в обозначенном месте. В этот момент мужчину и настигали сотрудники МВД. Как правило, все соглашались откупиться при угрозах получить уголовную статью по антинаркотической статье. Но один из пострадавших, пообещав отправить недостающую часть денег на карту, отправился с заявлением к другим полицейским.

Уточняется, что зачастую в веществах на самом деле были не наркотики, а обычные толченые таблетки.

Следователи предполагают, что в преступной схеме участвовало гораздо больше сотрудников МВД. Как минимум под подозрением находятся еще четверо полицейских.

Весной 2019 года портал The Village рассказывал, что в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове действует банда, которая приглашает с подставных аккаунтов мужчин на секс-свидания с использованием химеществ, якобы обостряющих чувствительность. На месте около подъезда жертв останавливали люди, представлявшиеся сотрудниками полиции. Потерпевших сажали в машину и вымогали у них деньги.