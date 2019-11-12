В Славянске умер 94-летний ветеран, оставивший знаменитую надпись на Рейхстаге

В украинском городе Славянск умер ветеран ВОВ Семен Усачев, написавший на Рейхстаге 9 мая 1945 года свою фамилию, сообщает журнал «Родина». Отмечается, что ветерану было 94 года.

Свой боевой путь во время войны Семен Усачев начал в 1943 году в боях под Таганрогом, дошел до Севастополя, по пути попадал несколько раз в окружение, выжил. Был ранен и продолжил биться артиллеристом-связистом под Гомелем и в составе 56-й артиллерийской дивизии дошел до Берлина. Там 9 мая 1945 года на стене возле колонны Рейхстага он написал мелом дату и свою фамилию, что было запечатлено фотографом. Спустя 40 лет снимок стал открыткой, вышедшей тиражом 1,5 млн экземпляров.

«Кто-то сунул мне в руку мел. Но я ведь роста невысокого, вот и попросил водителя "студебеккера" подъехать задом к стене. А сам встал на цыпочки на краешек борта и написал "9.5.45. Усачев" — первое, что в голову пришло», — рассказывал Семен Усачев историю знаменитой фотографии корреспондентам, позравлявшим ветерана с праздником Победы в этом году.