Социологи обеспокоены страхом россиян перед "апокалипсисом" из-за протестов в РФ

«Беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти», беспокоят 39% россиян, сообщает РБК со ссылкой на ВЦИОМ.

При этом отмечается, что больше других об этом говорили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, что привело социологов в замешательство.

«Нас весьма насторожило то, что они [представители молодежи] рисуют в своем воображении сценарии "апокалиптического" характера — беспорядки, вероятность войны и разгул преступности. Чем это объяснить? Вопрос требует серьезного изучения и обсуждения», — рассказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Кроме того, в «карту страхов» россиян также попали уже традиционные экономические проблемы. Так, о боязни возможного роста социальной несправедливости заявили 68% респондентов, о страхе перед вероятным снижением доходов — 63%. Боятся лишиться бесплатной медпомощи 58% россиян. Столько же жителей страны сказали, что испытывают страх из-за возможного роста цен.