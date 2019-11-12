Следователи проверят службы, наблюдавшие семью, где избивали приемных детей

В главном следственном управлении СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности в отношении органов опеки, которые наблюдали за московской семьей, где издевались над тремя приемными детьми. Об этом пишет портал «Регион онлайн».

Ранее полицейские арестовали 61-летнюю пенсионерку и ее сожителя, которые подозреваются в истязаниях приемных детей. «РИА Новости» рассказывали, что история получила свое развитие после обращения старшей приемной дочери, которая в том числе предоставила видео, свидетельствующее о насилии в семье.

Ранее о необходимости проверить представителей органов опеки, которые сопровождали эту семью, говорила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

В ближайшее время следователи дадут всестороннюю правовую оценку действий ответственных лиц.

Дети из приемной семьи переданы в приют, а оба опекуна отправлены в СИЗО, сообщает телеканал ОТР.