Силовик объявил, что простит арестованного на полгода фигуранта дела "212"

Фигуранту «московского дела» Никите Чирцову, обвиненному в применении насилия к силовику, продлили арест на полгода.

Напомним, находившегося в розыске 22-летнего Никиту Чирцова задержали в Москве в ночь на 2 сентября после того, как его выслали власти Белоруссии. По версии следствия, он участвовал в митинге на Тверской улице 27 июля и умышленно «толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча, тем самым причинив ему физическую боль» (ч.1 ст. 318 УК).

При этом выступавший на заседании Тверского суда 12 ноября полицейский второго оперативного полка ГУ МВД Москвы Юрий Михайленок, который проходит по делу Чирцова в качестве потерпевшего, заявил, что не испытал никакой боли во время столкновения с молодым человеком на митинге.

«Произошел контакт и я попятился назад, как таковой боли не было», — рассказал Михайленок, добавив, что готов принять извинения Чирцова и пойти на примирение.

Однако Тверской суд Москвы принял решение продлить арест фигуранту «московского дела» на полгода. Следующее заседание по его делу состоится 5 декабря, пишет «Новая газета».