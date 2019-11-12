Рособрнадзор не отменит школьные экзамены, но может перевести ЕГЭ в онлайн

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов считает неэффективным решением предложения главы Сбербанка Германа Грефа отказаться от школьных экзаменов, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Слова Грефа о том, что он бы хотел «убить» школьные экзамены, Кравцов прокомментировал на Всероссийской встрече с родителями. По его словам, подобные эксперименты уже имели место в других странах, но они чаще всего демонстрировали падение уровня образования, так как в подобном формате сложно выявить проблемы с успеваемостью учащихся.

Также, как передает агентство, глава Рособрнадзора сообщил о возможности создания системы для онлайн-сдачи ЕГЭ.

«Мы понимаем, что технологии развиваются, что появляются новые возможности, но к этому нужно относиться очень аккуратно, обсудив с педагогами, родителями, выпускниками, профессиональным сообществом. Когда мы будем на 100% уверены, что это работает, мы примем решение», — объяснил он.

Кравцов подчеркнул, что система точно не будет введена в ближайшие два года, но не исключил такого перехода в будущем, отметив, что «в этом направлении мы идем».