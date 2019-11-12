Пять ведомств договорились о консолидации в оперативных поисках детей

Представители разных силовых ведомств подписали нормативный акт, согласно которому они должны будут незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Следственный комитет, Росгвардия, МЧС, Минобороны и МВД наладят взаимодействие между своими структурами, занятыми в поисках пропавших несовершеннолетних. Также сотрудники госструктур будут активно работать с добровольческими поисковыми отрядами.

Теперь каждое Управление СК имеет отдельный канал связи, по которому можно сообщить о пропаже ребенка. Вместе с этим на сайте ведомства появился раздел, посвященный этой проблематике.

В прошлом году представители силовых ведомств отрабатывали 13 683 заявления о пропаже детей, а за первое полугодие текущего года насчитывается 8 383 таких инцидентов.