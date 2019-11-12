Минприроды обратило внимание на работу мусорных операторов в 16 регионах

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил разобраться с ситуацией с мусором в Алтайском крае и проверить другие регионы.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, Кобылкин поручил «Российскому экологическому оператору» и Росприроднадзору разобраться с полигонами в Бийске, где накануне был введен режим ЧС муниципального значения для недопущения остановки вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из жилого сектора.

Также чиновник поручил проверить действующий полигон, который отказывается работать на условиях реформы. «Какими бы ни были причины остановки регоператора, муниципальные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий», – подчеркнул Кобылкин.

По его словам, «на случай неблагоприятного развития ситуации» для региональных властей предусмотрена «возможность вводить временные модели оказания услуг». Он указал на недопустимость спора двух хозяйствующих субъектов, который отражается на всем городе. «Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», – отметил глава ведомства.

Сообщается, что Минприроды направило в регионы предупреждения о необходимости предотвращать остановку вывоза ТКО по вине региональных операторов. Отдельное внимание поручено обратить на деятельность региональных операторов 16 российских субъектов. Уточняется, что речь идет, в частности, об Алтайском и Красноярском краях, Вологодской, Курской, Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Томской, Челябинской областях, а также о республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Тыва и Кабардино-Балкария.