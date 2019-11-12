Курсантов в Тюмени просят не рассказывать о смерти сослуживца от менингита

В тюменском департаменте здравоохранения подтвердили факт смерти курсанта Тюменского высшем военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщает портал 72.ru.

18-летний Михаил Баранов 8 ноября поступил в областную клиническую больницу №2, где ему подтвердили диагноз менингококковый менингит. Молодого человека не удалось реанимировать, он скончался спустя несколько часов после поступления.

Источники 72.ru утверждают, что в училище игнорировали жалобы курсанта на головную боль, рвоту, сыпь и высокую температуру. Его состояние пытались поддерживать парацетамолом и противоаллергическими препаратами.

«Сейчас в больнице лежат курсанты с менингитом. В училище уже работает комиссия из Москвы, но в результаты ее проверки никто не верит», — заявляет собеседник редакции.

Пресс-секретарь депздрава Александра Малыгина подтверждает, что 21 курсант переведен в инфекционную больницу с различными диагнозами. Среди них она упоминает ОРВИ, ангину, но не менингит.

По словам Малыгиной, поликлиническая служба провела в ТВВИКУ вакцинацию всех контактных лиц и назначила курсантам профилактический прием антибиотиков. Специалисты клинической больницы провели осмотр и сбор анализов у воспитанников.

Информанты 72.ru утверждают, что в военном училище курсантов просят не распространять информацию о произошедшем в учреждении, а офицеры говорят, что молодой человек сам отказался от госпитализации. В ТВВИКУ заявляют, что никакой вспышки заболеваемости у них не наблюдается.

Михаила Баронова похоронили на родине под Ижевском.