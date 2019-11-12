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КС считает, что изымать имущество можно у всех, если не доказана его законность

Общество
13:38, 12 ноября 2019

Конституционный суд России не увидел проблем в изъятии имущества у граждан, которые не могут формально доказать законность получения средств, на которые оно приобреталось, сообщает газета «Ведомости».

К такому выводу КС пришел, рассматривая жалобу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых. Ранее они выразили несогласие с решением Никулинского суда Москвы, который постановил изъять у них имущество на суммой более девяти миллиардов рублей. При этом заявителям показалось, что они, не являясь государственными служащими, на которых действуют нормы о контроле за расходами чиновников, не обязаны подтверждать законность происхождения используемых ими средств. Генпрокуратура не смогла объяснить их появление.

По мнению КС, такое решение «относится к особым правовым мерам» для противодействия коррупции. Судьи отмечают, что подобная норма не мешает гражданам доказывать законность происхождения их средств в суде, а проверка правомерности тех или иных постановлений судов в полномочия КС не входит. 

При этом адвокат родителей экс-полковника Валерия Туникова считает, что «Конституционный суд просто написал, что коррупция – это плохо, но не дал никакой оценки доводам заявителей». Она отмечает, что в 2016 году КС давал разъяснение, что денежные средства изымать можно, только если они получены от продажи имущества, приобретение которого чиновник не смог доказать. По мнению адвоката Захарченко Александра Горбатенко, доказательства законности происхождения имущества отличные от справки по форме 2-НДФЛ на практике судами не принимаются.

«С моей точки зрения, конфискация собственности – это серьезнейший акт, который не может происходить произвольно и обоснование которого должно быть убедительным. У нас же прокуратура давно ничего не доказывает – она просто излагает свою позицию, а суд с ней соглашается», –считает адвокат Алексей Мельников. По его мнению, конфискация может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией лишь «при наличии самостоятельного и независимого суда», а в противном случае «под этот каток может попасть любой». Подобные решения судов показывают «очень отличное от цивилизованного отношение к институту собственности», считает юрист.

Ранее СМИ сообщали, что Захарченко регулярно летал за границу, о чем не могли не знать в ФСБ.

Теги: Коррупция

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