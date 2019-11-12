Израильские власти выдали США обвиняемого в кибермошенничестве Буркова

Израиль экстрадировал в США гражданина России Алексея Буркова, которого подозревают в мошенничестве с кредитными картами.

Об этом со ссылкой на адвоката Буркова сообщает «РИА Новости». Ранее, 10 ноября, Верховный суд Израиля отклонил апелляцию защиты на экстрадицию россиянина.

До этого процесс экстрадиции Алексея Буркова был приостановлен, что было связано с обращением семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Родственники Иссахар просили либо отменить выдачу россиянина США, либо отложить ее до тех пор, пока не будет решен вопрос о дальнейшей судьбе израильтянки.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан по запросу американских властей в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года. Его обвинили в преступлениях в сфере кибербезопасности.

Израильтянка Наама Иссахар в октябре этого года была приговорена в России к заключению сроком 7,5 лет за контрабанду около 10 г гашиша.