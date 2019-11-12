Фигурантов дела о массовых беспорядках могут исключить из проекта амнистии

Совет по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ пересмотрит включающий фигурантов «московского дела» проект амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники в организации, СПЧ намерен доработать проект амнистии, принятый в сентябре текущего года, в который были включены фигуранты возбуждённых после летних акций протеста в Москве уголовных дел.

Напомним, в октябре председателем СПЧ стал бывший ведущий «Первого канала» и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Кроме того, из совета исключили, в частности, политолога Екатерину Шульман, а также главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

По словам одного из источников издания, настоящим проектом амнистии недовольны в силовых структурах. «Фадеев – очень системный человек, а сейчас тенденция на закручивание гаек, тем более когда речь идет о политике», – сообщил другой источник.

Сам глава СПЧ на вопрос о включении в список фигурантов «московского дела» заявил, что не владеет информацией. По его словам, работа над проектом амнистии продолжается.

13 ноября СПЧ проведет заседание постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, на котором рассмотрит обвинения по «московскому делу», сообщает пресс-служба Совета.