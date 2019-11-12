Экс-главе саратовского НИИ дали условный срок за многомиллионные махинации

В Саратове суд вынес приговор в отношении бывшего директора одного из НИИ по делу о мошенничестве с ведомственным жильем.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 70 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2014–2015 годах один из НИИ Саратова заключил государственные контракты на приобретение ведомственных квартир суммой оплаты свыше 23 млн рублей. «Руководитель института, явно превышая свои полномочия, незаконно распорядился приобретенными жилыми помещениями, предоставив их в пользование 12 сотрудникам предприятия, внесшим дополнительные денежные средства в общей сумме около восьми миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства. Поясняется, что при этом упомянутые работники вовсе не нуждались в улучшении жилищных условий.

Также следствие установило, что бывший руководитель НИИ похитил 680 тысяч рублей, полученные от одного из сотрудников в качестве дополнительной оплаты за приобретение ведомственного жилья.