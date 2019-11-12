"Аэрофлот" наказал клиента, обманувшего весы ради перевозки очень толстого кота

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета недопустимо тяжелого кота.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на борту самолета, совершавшего рейс из столицы во Владивосток. Отмечается, что один из пассажиров рейса пронес в салон бизнес-класса кота, весившего 10 килограммов, в то время как допустимыми для перевозки вне багажного отсека считаются животные весом восемь килограммов вместе с переноской.

По данным издания, в соцсетях мужчина опубликовал пост, где рассказал, что обманул контроль, подменив своего кота во время взвешивания на другого, чей вес был на три килограмма меньше. При этом сообщения пассажира в интернете сопровождались снимками с борта самолета, где видно, что тот вынимал животное из переноски во время полета.

Опубликованная мужчиной информация стала доказательством в служебном расследовании «Аэрофлота», который принял решение наказать нарушителя.

«В связи с выявлением нескольких фактов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки "Аэрофлот" принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.