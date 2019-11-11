В Гонконге полиция начала стрелять по демонстрантам боевыми патронами

В Гонконге началась новая волна протестов с применением насилия. В этот раз полиция начала стрелять в демонстрантов боевыми патронами, передает телеканал EuroNews. Также силовики используют в отношении протестующих слезоточивый газ.

Правоохранители выпустили по демонстрантам не менее пяти очередей из автоматов, пытаясь взять под контроль ситуацию. В результате был ранен 21-летний парень. Он был доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как критическое.

Всего за минувшую неделю в Китае было задержано 266 участников уличных беспорядков, передает ТАСС. Среди них граждане от 11 до 74 лет. В полиции уточняют, что радикально настроенные протестующие возводят баррикады и пытаются блокировать дороги в 120 точках столицы.

Ранее полицейские уже применяли огнестрельное оружие в попытке повлиять на толпу протестующих. В результате пострадали два участника акций в возрасте 18 и 14 лет.