Создатель “Белых касок” найден мертвым со множественными переломами

В организации «Белые каски» подтвердили смерть одного из основателей Джеймса Ле Мезюрье, передает RT.

Тело мужчины нашли в его доме в Стамбуле. Турецкие СМИ сообщали, что труп Ле Мезюрье был обнаружен соседями в саду его дома, а супруга узнала о смерти мужа от полицейских. «Радио Свобода» уточняет, что тело лежало под окнами, что может свидетельствовать о насильственной смерти. В телеграм-канале RT уточняется, что у погибшего обнаружены множественные переломы.

«Белые каски» — гуманитарное движение, созданное волонтерами в 2013 году, в числе доноров которого находятся Великобритания и США.

8 ноября представитель МИД России Мария Захарова назвала Ле Мезюрье бывшим сотрудником британской разведки, а сама организация обвинялась в постановочных съемках химических атак. Сирийские и российские власти обвиняли движение «Белые каски» в связях с террористами.