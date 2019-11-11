Прекращено дело уральского гинеколога, давшего пациентке психотропный анальгетик

Адвокат гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков, сообщил о прекращении уголовного дела в отношении врача, передает «Коммерсантъ». Дело закрыто за отсутствием состава преступления.

Единственный гинеколог в городе Новая Ляля Свердловской области стал фигурантом разбирательства по антинаркотической статье из-за того, что дал пациентке с сильной болью психотропный анальгетик и транквилизатор, пишет Vademecum. Препараты оставались у него от матери, которая умерла от рака.

Медсестра, которую врач попросил передать ампулы, убрала их в сейф и обратилась службу наркоконтроля. Так Баскаков получил обвинение в выдаче препарата вне установленной процедуры.

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова выразила сожаление в связи с тем, что правоохранители преследуют врачей вместо того, чтобы бороться с реальным наркотрафиком.