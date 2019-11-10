В Крыму из-за засухи усложняется ситуация с водоснабжением

Активист движения #LiberateCrimea анонимно сообщил о пересыхании рек в Крыму. Об этом рассказывает портал «Крым.Реалии».

Проблема с водой связана с засухой, которая наблюдается в регионе на протяжении всей осени. Пока вопрос водоснабжения решается с помощью артезианских вод, но их запасы уменьшаются. В некоторых населенных пунктах уровень воды в колодцах и скважинах стремительно снижается.

Заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко подтверждает, что главные реки, питающие водохранилище, пересыхают из-за погодных условий.

«Пересохла река Черная, питающая Чернореченское водохранилище (для водоснабжения Севастополя), и в верховьях пересохла река Альма, питающая Партизанское водохранилище (водоснабжение Симферополя). Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены, расход на них упал в разы», — уточнила гидролог в комментарии «РИА Новости».

Также, по мнению Охрименко, усугубило ситуацию и то, что минувшая зима в регионе была малоснежной.