Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве

Бывший глава чеченского города Аргун Аюб Катаев обратился с заявлением в полицию в связи с полученными побоями, передает портал «Регион Онлайн».

Конфликт, переросший в драку, произошел возле одного из столичных баров ночью 3 ноября. В Сети опубликована съемка с камер видеонаблюдения на выходе из питейного заведения. На кадрах видно, как Аюб Катаев выясняет отношения с двумя мужчинами. Одного из них он толкает, а другой наносит ему два удара в челюсть. После этого Катаев падает на спину.

Baza сообщает, что личность человека, который нанес удары бывшему чеченскому силовику, пока не установлена.

Известно, что ранее начальника Аргунского ОВД обвиняли в пытках геев в секретных тюрьмах кавказского региона.