31 белуха из "китовой тюрьмы" отправлена на свободу под наблюдением Greenpeace

Последняя партия белух была выпущена в Приморском крае из «китовой тюрьмы». Всего на свободу отпущено 31 животное, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Последние 50 белух начали выпускать еще во вторник. В тот день на свободу отправились 19 животных. В этот раз партию белух выпускали в воду одновременно с двух судов.

На мероприятиях по освобождению присутствовали представители Greenpeace России, которые подтвердили, что все животные теперь находятся в естественной среде обитания.

Порядка сотни белух и косаток были выловлены в Охотском море в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. После общественного резонанса ситуацией занялись следователи СК РФ и сотрудники Генпрокуратуры. По факту незаконного отлова были заведены уголовные и административные дела.