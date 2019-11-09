Жертвой профессора СПбГУ оказалась его 24-летняя коллега

Жертвой 63-летнего профессора СПбГУ Олега Соколова могла стать его коллега, соавтор статей на научно-историческую тематику Анастасия Ещенко. Эти предварительные данные публикует портал 47news. Девушке было 24 года.

Ранее сообщалось, что профессора задержали утром 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с пистолетом и отпиленными женскими руками. «Интерфакс» уточняет, что в квартире Соколова обнаружено женское тело и окровавленная пила. Сам доцент был доставлен в больницу с переохлаждением.

47news пишет, что Анастасия Ещенко являлась ученицей Соколова. В 2016 году она с отличием окончила исторический институт. Известно, что иногда они вместе ездили в Москву. В 2019 году у них выходила совместная статья о наполеоновских войнах.