В Ростове осуждены трое мужчин, забивших знакомого до смерти

Суд приговорил трех жителей Ростова-на-Дону к разным срокам колонии строгого режима за похищение и убийство мужчины, передает портал 161.ru.

В конце лета прошлого года осужденные прибыли к дому своего знакомого, чтобы решить с ним серьезный конфликт, возникший ранее. Выяснения отношений переросли в очередную ссору. Знакомый попытался бежать от злоумышленников, но они догнали его и затолкали в машину.

Его продолжили избивать на острове Зеленый. После полученных травм на следующий день пострадавший скончался в больнице.

Двое из осужденных получили по семь лет лишения свободы, а один — десять лет в колонии строгого режима.