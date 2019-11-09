В 17 регионах урежут выплаты на третьего ребенка, чтоб поднять их в 21 субъекте

Кабинет министров утвердил план о перераспределении субсидий на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок. Суммы господдержки изменятся в 38 регионах, сообщает «Парламентская газета».

На 755,4 миллиона будет урезана общая сумма субсидий в 17 субъектах РФ. Эти средства будут перераспределены на эти эти же нужды в 21 регионе.

Потеряют в сумме госпомощи следующие регионы: Забайкальский и Приморский края, республики Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская области и Севастополь.

Увеличить сумму субсидий планируют в республиках Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Северная Осетия, в Еврейской автономной области, а также во Владимирской, Вологодской, Иркутской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.