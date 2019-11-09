Россиянин, у которого отняли трех дочерей в Швеции, вернулся с ними в Хабаровск

Россиянин Денис Лисов, у которого в Швеции отняли троих детей, вернулся с ними в Хабаровск, передает «Интерфакс».

Дети Лисова были отняты у отца и помещены в замещающую семью пять лет назад. В 2012 году мужчина вместе с женой переехал в Швецию, но в 2014 году его супруга серьезно заболела. Органы опеки тогда решили, что Денис Лисов не может полноценно выполнять свои родительские обязанности и отняли у него троих детей.

Лисову удалось вывезти своих дочерей в Польшу, откуда он намеревался вылететь в Россию, но его сняли с борта самолета по международному ордеру, пишет «Комсомольская правда». Уточняется, что власти Швеции требовали лишь вернуть детей, сам отец их не интересовал. Но варшавский суд оказался на стороне россиян и в марте 2019 года предоставил семейству убежище в Польше.

3 ноября семейство вернулось в Москву, а 9 ноября прибыло в родной Хабаровск. В региональном правительстве уже собрана рабочая группа, которая займется оказанием материальной помощи семье.