В российские школы идут работать только 30% выпускников педагогических вузов

Министр просвещения Ольга Васильева пообещала привлечь в школы молодых специалистов посредством увеличения зарплат.

Соответствующее заявление она сделала на IV Всероссийском съезде учителей сельских школ, который проходит в Белгородской области, передает «Коммерсантъ».

Васильева отметила, что работать в школы идут только 30% выпускников педагогических институтов, а 42% российских учителей приближаются к пенсионному возрасту либо уже достигли его. Педагогов моложе 29 лет всего 5,9%, и до 2029 года их число, по словам чиновницы, не увеличится.

Для решения этого вопроса министр анонсировала изменение требований к объему отчетности учителей до четырех документов, а также увеличение зарплат учителей. По мнению Васильевой, 70% фонда оплаты труда должны составлять гарантированную часть зарплаты педагога, и только 30% – премиальную.