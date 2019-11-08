В Москве запретили спектакль по мотивам "Чиполлино", опасаясь за семью и ипотеку

В центре культуры «Сцена» запретили показ спектакля «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь» по мотивам повести Джанни Родари «Чиполлино». Об этом заявил руководитель театральной студии «Классики» Александр Таттари в своем Facebook, сообщает «Медиазона».

Показ сатирического памфлета должен был пройти 9 ноября в 12:00 на площадке ЦК «Сцена» в Москве в рамках программы XVI Международного театрального фестиваля любительских театров «Молодые — молодым».

Однако, как сообщает Таттари, 6 ноября поздно вечером ему позвонила директор центра культуры Анжелика Петрова и заявила, что постановка снята с показа, обосновав решение тем, что «такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения».

Петрова якобы также пообещала наказать сотрудников, пропустивших спектакль на фестиваль.

«Подростки не виноваты, что актуальность данного произведения растет с каждым днем», — пишет Таттари. По его мнению, политическая сатира в России «пока не запрещена». Он подчеркивает, что авторы постановки не занимаются политикой и не поддерживают политические движения.

Комментарий Петровой «Медиазоне» получить не удалось, сообщает издание.