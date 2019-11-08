В Челябинске ведется проверка по заявлению депутата об избиении пьяными

Депутат от «Единой России» в Челябинске обратился в полицию с заявлением об избиении нетрезвыми местными жителями.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о депутате Тракторозаводского района Челябинска от «Единой России» Александре Курочкине. Уточняется, что политик получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.

В пресс-службе депутата Госдумы Владимира Бурматова, чьим общественным помощником числится Курочкин, сообщили, что нападавшими были посетители заведения, которое торгует алкоголем на первом этаже жилого дома. Агрессию вызвало сделанное депутатом замечание по поводу шума, который мешает жильцам дома спать.

Владимир Бурматов заявил, что готовит депутатские запросы в МВД и прокуратуру. По его словам, его помощник ранее обращался в правоохранительные органы по этой проблеме, однако полиция не стала ничего предпринимать.

Сам Александр Курочкин рассказал, что пьяные крики посетителей заведения нарушают ночной покой жильцов дома на протяжении трех месяцев. «Позавчера я вызывал полицию, а вчера я сам вышел и попросил пьяную компанию быть потише. После этого получил первый удар бейсбольной битой, дальше ничего не помню», – сообщил он. Депутат добавил, что сейчас у него болит голова, ощущаются головокружение и тошнота.