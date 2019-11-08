В больнице, где лечится выживший в ЧП в Забайкалье солдат, опровергают его смерть

Врачи отказались давать прогнозы о состоянии одного из пострадавших в результате стрельбы в воинской части Забайкалья.

Напомним, ранее 8 ноября некоторые СМИ и telegram-каналы сообщали о том, что число погибших после расстрела солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев выросло до девяти человек. Отмечалось, что скончался якобы один из двоих выживших, который все время после трагедии в Забайкалье находился в крайне тяжелом состоянии. Однако в Минобороны отрицают эти данные, уточняя, что пострадавшие в результате стрельбы Владислав Шпак и Евгений Графов остаются в больнице в стабильном состоянии.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время смерть одного из выживших сослуживцев Шамсутдинова опровергли также и наблюдающие за его состоянием врачи столичного госпиталя. По данным медиков, Евгений Графов, о котором шла речь, жив и находится в реанимационном отделении.

«К сожалению, никаких прогнозов пока нет, его состояние крайне тяжелое», — утверждают собеседники агентства.

Об этом также сообщила глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Тюменской области Валентина Пацина, которая лично знакома с отцом пострадавшего. «По словам его отца, вчера Женю готовили к четвертой операции, состояние у него тяжелое», — рассказала она.