В Австрии отставному полковнику предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

В Зальцбурге предъявили обвинение задержаннму год назад полковнику австрийской армии по делу о шпионаже в пользу России.

Об этом со ссылкой на австрийскую прокуратуру пишет ТАСС. Отставной военный обвиняется как минимум в 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы, передаче государственных секретов и преднамеренном разглашении военных тайн.

«Согласно обвинительному заключению, полковник с 1993 года шпионил в пользу российской военной разведки и предоставлял своему офицеру-куратору исчерпывающую информацию о военном спектре Вооруженных сил Австрии, в частности о системах вооружений и задачах сухопутных и воздушных сил», – рассказали следователи.

Отмечается, что расследование ведется совместно с региональным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом (служба госбезопасности Австрии). Обвинение основано на информации о банковских счетах, данных с конфискованных носителей информации, а также опросах свидетелей.

Сам обвиняемый от показаний отказывается.

В конце 2018 года сообщалось, что в Австрии ведется расследование в отношении отставного военного, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По данным австрийских властей, за свою деятельность он получил 300 тысяч евро. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.