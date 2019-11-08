СМИ сообщают об увеличении числа жертв стрельбы в Забайкалье до девяти человек

Предположительно, скончался еще один военнослужащий, который был ранен при стрельбе в воинской части Забайкалья.

Об этом со ссылкой на РЕН ТВ и telegram-канал «112» сообщает портал Znak.com. Отмечается, что погибший военнослужащий все время с момента трагедии находился в тяжелом состоянии и успел перенести несколько операций.

При этом ряд других telegram-каналов со ссылкой на врачей и родственников передают, что раненый жив и продолжает находиться в реанимации.

В свою очередь, представители российского военного ведомства в разговоре с «Газетой.ru» опровергли данные о гибели девятой жертвы стрельбы в Забайкалье. Там отметили, что пострадавшие в результате трагедии Владислав Шпак и Евгений Графов находятся в больнице в стабильном состоянии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что устроившего стрельбу в своей воинской части рядового Рамиля Шамсутдинова собираются отправить на психиатрическую экспертизу в Москву.