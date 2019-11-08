СК не выдвинул Светову обвинений по делу о разврате после второго допроса

Члена Либертарианской партии Михаила Светова оставили в статусе свидетеля по делу о развратных действиях.

Напомним, политический активист, член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов был задержан и отвезен на допрос в СК 6 ноября. Сам Светов связал следственные действия в отношении него с курсом лекций о либертарианстве, которые он читал в российских городах.

Позднее стало известно, что против Светова возбудили уголовное дело о развратных действиях в связи с публикацией в Instagram от 2012 года. По словам либертарианца, на фотографии, которая интересует следствие, возможно изображена его бывшая девушка.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова, в пятницу, 8 ноября, состоялся второй допрос Светова в рамках данного уголовного дела, по результатам которого против активиста не было выдвинуто никаких обвинений: «Ни подозрений, ни обвинений в отношении Светова не выдвинуто, он остался в статусе свидетеля».

Кроме того, сам допрос Бирюков назвал «пустым»: «Спрашивали о родителях, когда развелись, кто с кем живет, где учился, где работал». По словам адвоката, допрашивающий Светова следователь пообещал вновь вызвать его на «беседу», «когда будет время».